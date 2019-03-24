Погода в Москве: Облачная погода с осадками ожидает москвичей 24 марта

Предстоящим днем в столице температура воздуха ожидается от плюс 3 до 5 градусов. В ночь на понедельник температура снизится до 2 градусов мороза, местами пройдут небольшие осадки. Синоптики сообщили, что ночью также возможна гололедица.

В Московской области температура воздуха составит от плюс 1 до 6 градусов, ночью будет до 5 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью его порывы могут усилиться до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.