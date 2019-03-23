Погода в Москве: синоптик рассказал о «лебединой песне холодного сезона»

С последней неделей марта в столице закончится холодный сезон, который продлился 137 дней. Апрель принесет тепло, снежный покров окончательно растает за первую неделю месяца. "Лебединую песню холодного сезона" анонсировал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Фейсбуке.

На следующей неделе «из-за частых циклонов погода все еще будет капризничать — пасмурное с просветами небо, небольшие осадки в смешанной фазе, ночами слабые заморозки, днем 0…+5», отмечает он.

Однако ближе к следующим выходным, 30 и 31 марта, на погоду начнет влиять антициклон со стороны Европы — осадков не ожидается, будет солнечно и тепло. Даже ночные заморозки сойдут на нет. Даже ночные заморозки сойдут на нет, а днем в последние дни марта воздух сумеет прогреется до +10…+15.