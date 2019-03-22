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Погода в Москве: И стужа, и зной: москвичей ждет погодная лихорадка 

Газета.Ru 1 час назад
Обильные осадки и порывистый ветер ждут москвичей в пятницу, 22 марта. В целом погода на неделе будет переменчивой — с субботы до вторника потепление в столице будет сменяться резким похолоданием и дождями. Затем вплоть до пятницы температура будет держаться на уровне -3…+2°С. И только к окончанию недели столбики термометров поднимутся до +8°С.
В пятницу, 22 марта, Москва попадет под влияние циклона — в городе ожидаются обильные осадки и сильный ветер. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Дневная температура составит +1…+3°С. В городе пройдет дождь и мокрый снег. Ветер будет северо-западный с порывами до 18 м/с. Ночью в столице похолодает до -1…+1°С — ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление — 740 мм рт. ст.
23 марта погода кардинально изменится. Небо освободится от дождевых облаков, выглянет солнце, и в городе заметно потеплеет.
В субботу столбики термометров поднимутся до отметки в +2…+4°С. В Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 0…+2°С — пройдет мокрый снег и дождь. Ветер днем северо-восточный, 2-7 м/с, ночью юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферный фон повысится до 752 мм рт. ст., что выше нормы.
Вечером загляните в Дом Гоголя на Никитском бульваре. В 18.30 там стартует вечер вокальной музыки «Испанский час». Вы сможете насладиться романсами Глинки, Даргомыжского и Чайковского. За музыкальными инструментами — студенты Московской музыкальной школы им. Гнесиных. Вход свободный.
24 марта в сопровождении порывистого ветра в столицу ворвется циклонический вихрь. Станет прохладнее. Дневная температура в воскресенье составит +3…+5°С. В городе будет облачно, пройдет дождь. Ночью осадки прекратятся, столбики термометров опустятся до -4…-2°С. Ветер юго-западный, северо-западный, 3-9 м/с. Атмосферное давление резко понизится до 743 мм рт. ст.
В понедельник солнце вернется в Москву — в городе вновь потеплеет. Днем 25 марта температура воздуха составит +2…+4°С, ожидается небольшая облачность. Ночью похолодает до -4…-2°С. Осадков в течение дня не будет. Ветер в дневное время западный, 3-8 м/с, ночное — южный, 4-9 м/с. Атмосферный фон сохранится на уровне 743 мм рт. ст., что ниже нормы.
Если вам хочется отвлечься от повседневной работы и узнать что-то новое, отправляйтесь в Культурный центр ЗИЛ. В 19.00 там состоится лекция, посвященная гендерным стереотипам в современной визуальной культуре. Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елена Ярская-Смирнова расскажет, существует ли гендер отдельно от медиа-образов и зачем он вообще нужен, а также как новые медиа изменили систему данных образов. Лекция бесплатна, необходимо лишь зарегистрироваться.
26 марта, во вторник, к столице приблизится циклонический вихрь, который принесет пасмурную погоду с небольшими дождями. Днем будет облачно, небольшой дождь. Синоптики прогнозируют +2…+4°С.
Ночью столбики термометров опустятся до -1…+1°С. В Москве пройдет дождь и мокрый снег. Ветер в течение дня юго-восточный, северо-восточный, 3-9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 745 мм рт. ст.
Вечером в парке «Зарядье» профессор Сколтеха Михаил Беляев расскажет о том, может ли в будущем искусственный интеллект заменить врача. По прогнозам инвесторов Кремниевой долины, к 2035 году роботы смогут полностью заменить медиков. Лектор расскажет, в каких медицинских сферах техника сможет полностью заменить человека, а в каких — стать помощником, выполняя лишь задачи по обработке и анализу первичных данных. Вход на мероприятие свободный, нужно лишь зарегистрироваться.
В среду, 27 марта, влияние циклона на погоду в Москве сохранится — будет облачно, пройдут небольшие осадки, среднесуточная температура немного понизится. Дневная составит -3…+2°С, ночная -7…-2°С. Днем синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферный фон — 748 мм рт. ст.
28 марта, в четверг, в столице будет по-прежнему прохладно. Днем ожидается -3…+2°С, а ночью температура опустится до -8…-3°С. Осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление — 750 мм рт. ст.
В конце рабочей недели в столицу вернется циклон, который принесет дожди, сильный ветер и заметное повышение температуры. Днем столики термометров поднимутся до +3…+8°С, ночью синоптики прогнозируют +1…+6°С. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферный фон опустится до 739 мм рт. ст.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Статьи , Михаил Беляев , ВШЭ , Москва
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