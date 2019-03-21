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Погода в Москве: водителей призвали не парковаться у рекламных щитов из-за сильного ветра в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Центр организации дорожного движения призвал жителей и гостей столицы быть внимательными при парковке и не оставлять автомобили у шатких конструкций из-за сильного ветра, который ожидается утром 22 марта. Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter в четверг.
"Завтра в Москве с утра гололедица, дождь и снег, ветер с порывами до 17 м/с. Типичный конец марта. Никаких катаклизмов. Просто одевайтесь теплее, не паркуйтесь под деревьями и щитами и будьте аккуратнее на дорогах — если выпадет много снега, пробок может стать больше", — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в период с 7 часов утра 22 марта до конца дня в Москве ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В ведомстве посоветовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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