Погода в Москве: водителей призвали не парковаться у рекламных щитов из-за сильного ветра в Москве

Центр организации дорожного движения призвал жителей и гостей столицы быть внимательными при парковке и не оставлять автомобили у шатких конструкций из-за сильного ветра, который ожидается утром 22 марта. Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter в четверг.

"Завтра в Москве с утра гололедица, дождь и снег, ветер с порывами до 17 м/с. Типичный конец марта. Никаких катаклизмов. Просто одевайтесь теплее, не паркуйтесь под деревьями и щитами и будьте аккуратнее на дорогах — если выпадет много снега, пробок может стать больше", — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в период с 7 часов утра 22 марта до конца дня в Москве ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В ведомстве посоветовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.