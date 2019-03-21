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Синоптики прогнозируют приход штормового ветра в Петербург к концу рабочей недели 

Собака.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Конец рабочей недели в Петербурге обещает быть ветреным — в пятницу синоптики прогнозируют шквалистый ветер, а МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Порывы не для слабонервных — до 24 метров в секунду! Всему виной — очередной атмосферный фронт, который принесет с собой сильные порывы северо-западного ветра. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром и днем в Петербурге прогнозируется переменная облачность, местами дождь и осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха прогреется до +4 градусов. Ночью — юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, утром и днем северо-западный 8-13 метров, порывы которого местами могут достигать 24 метров в секунду.
Надеемся, что непогода не станет причиной перебоев с инфраструктурой города. Напомним, 9 марта взлетную полосу петербургского аэропорта Пулково закрыли из-за метели, городскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения, а сильные порывы ветра поломали лед в акватории Финского залива, который начал дрифтовать — это могло стать причиной разлучения кольчатой нерпы со своим потомством.
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Погода , Катастрофы , Санкт-Петербург
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