Московское тепло приблизило набухание почек на деревьях

Москве и Подмосковье из-за теплой погоды набухание почек и цветение деревьев начнутся раньше обычного. Об этом рассказал главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк, передает РИАМО

По его словам, весна в этом году наступила раньше обычных сроков. Он также отметил, что в Ботанческом саду МГУ «Аптекарский огород» уже расцвели подснежники.

Синоптики ранее рассказали, что апрель в Московском регионе будет теплее обычного. Предполагается, что среднесуточная температура воздуха составит 5,8 градуса тепла.