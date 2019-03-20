Погода в Москве: Вильфанд рассказал, когда придет настоящая весна без дождей

Погода останется дождливой до конца недели. Интенсивность осадков снизится только в понедельник. Хотя дневные значения температуры уже достигают 7 градусов, погода чувствуется дискомфортной.

Холодная и снежная погода ожидается в Москве в конце марта

С четверга ночная температура уйдет в минус, что в итоге будет приводить к гололеду. И это осложнит жизнь автомобилистам и пешеходам. Вильфанд назвал такую погоду "не весной" и отметил, что этот период продлится до конца марта.

Все мы, конечно, хотим теплой погоды, когда можно будет снять плащи. По словам Вильфанда, ждать такой погоды стоит только в середине апреля, когда температура традиционно повышается до 13-15 градусов тепла.

Однако поворот на весну уже произошел. И в Москве в течение 5-7 ближайших дней может сойти снег. Произойдет это только в городе, в пригородах и лесах снег может лежать еще до конца первой декады апреля.