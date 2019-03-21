Погода в Москве: в МЧС предупредили о мокром снеге и ветре в Москве

Москве 22 марта ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра. Об этом информирует ГУ МЧС по столице. «С 7 часов утра до конца суток 22 марта в Москве ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега», — сообщили в МЧС. Также указывается, что с 12:00 22 марта до утра 23 марта прогнозируется усиление ветра с порывами до 12—17 м/с. Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидает жителей столицы в ближайшую неделю.