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В Москву пришел самый теплый день года 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до +7 градусов, передает "Интерфакс".
Это самый теплый день весны и года в целом. Предыдущий температурный максимум в Москве пришелся на 9 марта — 6,5 градуса.
Абсолютный температурный рекорд для 18 марта в столице зафиксирован в 2015 году, когда столбики термометров поднялись до 13,4 градуса.
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев рассказал, что снег в Москве почти закончился. Осадки на неделе ожидаются преимущественно в виде дождя, а снег будет сразу таять.
Неделя в городе начинается с переменной облачности, местами возможны небольшие осадки, днем — 5-7 градусов выше нуля, по области — до 8. Ветер юго-восточный и южный. В последующие два дня будет облачно с прояснениями, временами осадки, ночью — от -2 до +3 градусов, днем — от +3 до +8.
В Гидрометцентре предупредили, что гололедица в столице сохранится до конца рабочей недели. По прогнозам центра погоды "Фобос", снег в Москве может растаять в начале следующей недели.
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Погода , Новости Москвы , Александр Голубев , Интерфакс , Москва
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