Уровень загрязнения воздуха в Москве 22 марта 2019 г.

Вблизи автотрасс по данным на 16:00 максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,3 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,2 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,7 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,1 ПДКм.р.

Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.

ПРОГНОЗ: 23 марта 2019 года метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.