Погода в Москве: Синоптики рассказали, когда в Москве исчезнут сугробы

Синоптики пообещали, что вскоре столичные улицы обретут по-настоящему весенний облик. Согласно прогнозам центра погоды "Фобос", снег в Москве может растаять уже в начале следующей недели.

В Центральной России погода "по меньшей мере на декаду опередит календарь", рассказали специалисты. На этой неделе осадки будут кратковременными и не помешают воздуху прогреться до 6–7 градусов выше нуля. Только во вторник и четверг будет прохладней: небо затянут облака, а температура понизится на два–три градуса.

Как пояснили метеорологи, это потепление означает приход метеорологической весны.

"Атлантический поток будет нести на каждый квадратный метр поверхности около шести тысяч килоджоулей тепловой энергии. Этого хватит, чтобы растопить 17–20 килограммов снега", — сказано в сообщении центра "Фобос".

В настоящее время, уточнили синоптики, на московских улицах лежат сугробы высотой 21 сантиметр, то есть примерно 147 килограммов на квадратный метр снега.

"Нетрудно подсчитать, что уже в начале следующей недели Москва окончательно распрощается с этой приметой зимы", — подытожили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд давал гораздо менее оптимистичные прогнозы. В частности, он сообщал, что климатическая весна придет в Москву не раньше середины апреля и примерно в этот период растает весь снег. Однако после потепления в воскресенье, 17 марта, синоптики предрекли Москве бурное таяние снега.