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Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде 17 марта в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в московском регионе в воскресенье, 17 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Днем в столице прогнозируется от трёх до пяти градусов выше нуля. В ночь на 19 марта похолодает до одного градуса мороза, местами возможны небольшие осадки. В Московской области синоптики прогнозируют от одного до шести градусов тепла днём и до минус четырёх градусов — ночью, говорится на сайте ведомства.
Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с, в ночные часы возможны порывы до 10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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