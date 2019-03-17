Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде 17 марта в Москве

Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в московском регионе в воскресенье, 17 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем в столице прогнозируется от трёх до пяти градусов выше нуля. В ночь на 19 марта похолодает до одного градуса мороза, местами возможны небольшие осадки. В Московской области синоптики прогнозируют от одного до шести градусов тепла днём и до минус четырёх градусов — ночью, говорится на сайте ведомства.

Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с, в ночные часы возможны порывы до 10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.