Москвичам посоветовали надеть шапки

В субботу, 16 марта, в столичном регионе будет пасмурно, возможен небольшой снег. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец , передает РИА «Новости»

«Погода будет пасмурная, солнца не ожидается. В Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха днем в столице ноль — плюс 2, немного будет дискомфортно. Одеваться нужно теплее, обязательно шапки», — рассказал он.

Синоптик уточнил, что в течение дня атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.

По данным портала «Метеоновости», также в воздухе снизится содержание кислорода, что негативно сказывается на состоянии людей с сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе страдающих гипертонией, бронхиальной астмой, желчно-мочекаменной болезнями и спастическим колитом.

У некоторых людей переменчивая погода может вызвать обострения психических заболеваний.