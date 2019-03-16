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Москвичам посоветовали надеть шапки 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В субботу, 16 марта, в столичном регионе будет пасмурно, возможен небольшой снег. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».
«Погода будет пасмурная, солнца не ожидается. В Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха днем в столице ноль — плюс 2, немного будет дискомфортно. Одеваться нужно теплее, обязательно шапки», — рассказал он.
Синоптик уточнил, что в течение дня атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.
По данным портала «Метеоновости», также в воздухе снизится содержание кислорода, что негативно сказывается на состоянии людей с сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе страдающих гипертонией, бронхиальной астмой, желчно-мочекаменной болезнями и спастическим колитом.
У некоторых людей переменчивая погода может вызвать обострения психических заболеваний.
«Однако, увеличение светового дня, первые солнечные лучи повышают активность, улучшают настроение, организм меняет ритм в сторону активации, что положительно влияет на психологический статус», — добавили специалисты.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости , Москва
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