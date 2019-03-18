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Зима не сдается. Москвичей предупредили о гололедице 

Москва24 + ещё 14 23 минуты назад
Фото: Вестник Бутова
Гололедица в столичном регионе сохранится до конца рабочей недели из-за разницы дневных и ночных температур, предупредили в Гидрометцентре России.
Первая половина недели будет теплее, вторая — немного прохладнее. Со вторника в город вернется облачная погода с осадками. В зависимости от времени суток будут идти дождь, снег, или снег с дождем.
В дневные часы температура будет положительной. В ночные и утренние часы по области до -3… -4 градусов, местами и в Москве утром возможен небольшой минус.
Согласно прогнозам центра погоды «Фобос», снег в Москве может растаять уже в начале следующей недели. Сейчас на московских улицах лежат сугробы высотой 21 сантиметр.
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