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Погода в Москве: Москве напророчили зимние майские холода 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В конце весны в столичный регион могут вернуться зимние холода. Об этом сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов, передает «Вечерняя Москва».
«Это связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны», — рассказал он и добавил, что подобные явления называют возвратным похолоданием.
По прогнозам синоптиков, окончательно снег сойдет в столичном регионе к апрелю. А настоящая климатическая весна, когда воздух будет прогреваться до плюс 13-15 градусов. наступит не раньше середины месяца.
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