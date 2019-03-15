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Погода в Москве: Москвичей обрекли на куртки до середины апреля 

Мослента + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Климатическая весна с температурой до 13-15 градусов тепла придет в Москву не раньше середины апреля. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, именно в эти дни «можно ходить по улице без верхней одежды».
В ближайшее же время в ночные часы в столичном регионе будет минусовая температура, днем столбики термометров будут показывать небольшой плюс. И лишь в понедельник, 18 марта, в Москве будет около 5-6 градусов тепла.
14 марта стало известно, что таяние снега продолжится в Москве на следующей неделе, но окончательно снежный покров сойдет не раньше апреля.
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Погода , Новости Москвы , Общество , ИТАР-ТАСС , Москва
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