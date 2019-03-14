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Погода в Москве: Москвичей предупредили о бурном таянии снега 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Синоптики предупредили москвичей о бурном таянии снега в предстоящие выходные, передает агентство "Москва".
Сообщается, что в воскресенье температура воздуха в Москве превысит норму на четыре градуса и будет соответствовать апрельской погоде.
"Если в пятницу и субботу среднесуточное значение температуры воздуха ожидается на два-три градуса выше нормы, то уже в воскресенье она превысит средние показатели почти на четыре градуса и будет соответствовать первой декаде апреля. А по климату, это время бурного таяния снега", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центр России скоро придет тепло.
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Погода , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Москва
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