Погода в Москве: За три часа в Москве потеплело на 8 градусов

В четверг, 14 марта, воздух в Москве за три часа прогрелся на восемь градусов: с минус 10 до минус двух. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

«Минувшей ночью к центру России с запада приблизился антициклон. Облака поредели и приземный воздух начал интенсивно выхолаживаться. Минимальная температура на опорной метеостанции города отмечалась в 6:00 и составила -10,2 градуса», — уточнили синоптики.

Максимальных значений температура в столице достигнет в течение дня и составит от плюс двух до плюс четырех.

Очередное потепление придет с столичный регион в конце недели. Таяние снега продолжится на следующей неделе, но окончательно снежный покров сойдет не раньше апреля.