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Погода в Москве: Москвичей предупредили о погодных опасностях 

Мослента 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве в среду, 12 марта, объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По прогнозу синоптиков, в городе ожидается западный ветер порывами до 15 метров в секунду и небольшие осадки. Также на дорогах возможно образование гололедицы.
В связи с подобными погодными условиями в Twitter-аккаунте транспортного комплекса столицы московских автомобилистов призвали соблюдать осторожность на дорогах и быть внимательными.
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в столичном регионе ожидается метель, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Также ожидалось похолодание до минус четырех градусов.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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