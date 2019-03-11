Зима возвращается в Москву

Погода в Москве: Москвичам пообещали возвращение зимы

Московские синоптики прогнозируют возвращение зимы в первой половине наступившей недели. Ожидаются холодные ночи, облачность и кратковременный снег.

В тёмное время суток столбики термометров покажут от 4 до 9 градусов мороза, а днём — около 0.

«Начиная со второй половины дня четверга вновь активизируются циклоны и до конца недели погода будет облачная, ветреная, возрастет вероятность осадков в виде мокрого снега, местами переходящего в дожди», — сообщили в центре погоды «Фобос».

Ночью сохранятся слабые заморозки до минус 4 градусов. Дневная температура составит 1−3 градуса тепла, передаёт АГН «Москва»

Ранее News.ru писал, что 11 марта в Москве ожидается облачная погода с осадками и до 4 градусов тепла. По данным синоптиков, днём в столице будет 2–4 градуса выше нуля. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. В Московской области воздух прогреется до плюс 5 градусов. Из-за утреннего снегопада в московских аэропортах были задержаны и отменены около 40 рейсов.