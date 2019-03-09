Погода в Москве: ЦОДД предупредил москвичей о порывистом ветре

Горожан предупредили о ветре в столице, его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщается в микроблоге в ЦОДД в Twitter.

"В Москве сегодня ветер (перемен, конечно. С весны на зиму). Сильный — с порывами до 17 м/с. Паркуйтесь бесплатно (в честь праздника), но остерегайтесь деревьев и рекламных щитов", — говорится в сообщении.