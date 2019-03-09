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Погода в Москве: ЦОДД предупредил москвичей о порывистом ветре 

Москва24 + ещё 6 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Горожан предупредили о ветре в столице, его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщается в микроблоге в ЦОДД в Twitter.
"В Москве сегодня ветер (перемен, конечно. С весны на зиму). Сильный — с порывами до 17 м/с. Паркуйтесь бесплатно (в честь праздника), но остерегайтесь деревьев и рекламных щитов", — говорится в сообщении.
В МЧС также предупредили о ветре, его порывы сохранятся до 17:00. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Но в городе будет тепло: днем столбики термометров поднимутся до +3… +5 градусов, по региону воздух может прогреться до +7 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Москва
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