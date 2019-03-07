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Погода в Москве: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве с 8 по 10 марта 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве с 8 по 10 марта.
«Умеренные юго-западные и южные ветры принесут волну весеннего тепла. Активный циклон, зародившийся над акваторией Северо-Восточной Атлантики, будет определять погоду в столичном регионе в течение всех праздничных выходных», — заявила она.
В ночь на пятницу, 8 марта, возможен небольшой мокрый снег. Температура составит -4…-2 °С в столице и -7…-2 °С по области.
В дневное время ожидается мокрый снег и дождь, потеплеет до +3…+5 °С в Москве и до +1…+6 °С в Подмосковье. Местами порывы будут достигать 15 м/с.
«Пик волны тепла придётся на субботу, 9 марта. В этот день прогнозируется переменная облачность, местами дождь. Порывы ветра до 12-17 м/с. Ночью +1…+3 °С в столице и 0…+5 °С по области», — сообщила Макарова.
Днём максимальная температура в Москве составит +5…+7 °С, в Подмосковье — +3…+8 °С.
В воскресенье, 10 марта, ночью местами возможны небольшие осадки, температура около 0 °С. В дневное время ожидается небольшой дождь, +4…+6 °С в столице, +1…+6 °С по области. Местами прогнозируются порывы ветра до 15 м/с.
Также стало известно, что в предстоящие выходные в Севастополе ожидается до +18 °С. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на дежурного синоптика Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирину Кахно.
Ранее сообщалось, что специалисты Гидрометцентра России предупредили жителей столичного региона о сильном ветре и гололедице в пятницу, 8 марта.
RT на русском: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Марина Макарова , Москва
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