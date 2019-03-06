Погода в Москве: Буйный праздник: Москва попадет на скачки давления

В Гидрометцентре России предупредили о продлении повышенного уровня погодной опасности до среды, 6 марта. В этот день ожидается сильный ветер, с порывами до 12-17 м/c. Эксперты также сообщают, что к 7 марта резко поднимется атмосферное давление (до 753 мм рт. ст.), а затем с 8 марта начнется понижаться.

6 марта в Москве из-за сильного ветра продлен «желтый» уровень погодной опасности. Как отмечают специалисты Гидрометцентра России, в среду порывы ветра местами достигнут 12-17 м/c.

Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха в городе опустится по сравнению с 5 марта. Столбики термометров в мегаполисе покажут до –8°C, по области ожидается –4…+1°C, а к вечеру похолодает до –12°C.

Кроме того, предупреждают специалисты, на этой неделе произойдут резкие скачки атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей. Согласно прогнозу, давление поднимется с аномально низких 728 мм рт. ст. 5 марта до 753 мм рт. ст. к 7 марта.

При этом с 8 по 10 марта ожидается падение давления до 740–743 мм рт. ст.

«Такие резкие скачки давления характерны для марта. Они могут повлиять на метеозависимых людей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — пояснил заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Что касается погоды на ближайшую неделю, то в четверг, 7 марта, продолжится похолодание — ожидается до –13°C. Однако уже 8 марта, в Международный женский день, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в город придет оттепель.

«В ночь на пятницу прогнозируется до –4°C, а днем температура воздуха в Москве составит до +8°C. Это по-настоящему весеннее тепло», — сказал он.

Теплая погода сохранится в городе на сутки, до 9 марта. В ночь на субботу столбики термометров покажут до +5°C, а днем поднимутся до +4…+9°C. Атмосферное давление по сравнению с пятницей не изменится — 743 мм рт.ст. Местами ожидается небольшой дождь.

В ночь на 10 марта температура опустится и составит -2…+3°C, зато уже днем столбики термометра снова покажут +4…+9°C. Атмосферное давление — 741 мм рт.ст.

Температура не изменится и 11 марта, в понедельник. Ночью до -1…+4°C, днем +4…+9°C. Атмосферное давление опустится до 735 мм рт.ст. Все выходные и в начале недели москвичей ждет облачная погода и небольшой дождь.

Жителям столицы лучше запастись терпением и не ждать, что в этом году весна придет быстро. 2 марта синоптики рассказали, что снежный покров, плотность которого выше нормы, сохранится в мегаполисе до конца месяца, а периоды потепления будут чередоваться с незначительными похолоданиями.

«Температура в Москве в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться. Сойдет снег только в конце марта — начале апреля», — сказал Вильфанд.

У заканчивающейся недели и хорошие новости — россияне отдыхают три дня подряд. Поскольку зима все еще властвует над Москвой, 8 марта жители города смогут покататься на коньках. В саду имени Баумана пройдет ледовая дискотека. Для представительниц женского пола вход на каток весь день будет бесплатным. В 20:00 на «КиноКатке» покажут романтическую комедию «Сердцеедки» режиссера Дэвида Миркина

Кроме сада имени Баумана, бесплатно покататься на льду посетительницы смогут в саду «Эрмитаж»

Парк «Фили» 8 марта организовывает традиционный трехкилометровый «Цветочный забег», который стартует на главной аллее в 13:00. В начале забега мужчины-участники получат букет цветов, который смогут затем подарить любой посетительнице парка. Для участия в забеге предварительной регистрации не требуется.

Парк Горького в этот день организует бесплатные пешеходные туры.

В 12:00 состоится прогулка «14 историй о любви», посвященная романтическим легендам и любовным историям, которые происходили на территории парка.

В 14:00 гости смогут принять участие в квесте Cherchez la femme, решать головоломки и отвечать на вопросы, связанные с известными историческими личностями, которые любили гулять в парке. А в 16:00 можно попасть на экскурсию «Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада». Гид расскажет, в каких случаях женщины выясняли отношения между собой с помощью оружия, о дворянских забавах и многом другом. Для участия в квесте и экскурсиях необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте парка.

Кроме того, 8 марта вход в некоторые столичные музеи для женщин будет бесплатным. Сообщается, что москвички смогут посмотреть экспозиции Третьяковской галереи, Музея военной формы одежды, Государственного музейно-выставочного центра «Росизо», Государственного музея искусства народов Востока, Российского национального музея музыки, Музея кино, Музея декоративно-прикладного и народного искусства. Женщины также смогут бесплатно побывать в Государственном историческом музее и Музее Победы.