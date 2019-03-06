Погода в Москве: В Москве ожидаются небольшой снег, гололедица и около нуля градусов

Облачная погода, небольшой снег и сильная гололедица ожидаются в среду в Москве , сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит от минус 1 до плюс 1 градусов, пройдет небольшой снег. Синоптики предупреждают о сильной гололедице. В ночь на четверг ожидается похолодание, температура может опуститься до минус 14 градусов.

Ветер днем северо-западный, 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 6 марта в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 4 — плюс 1 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до 17 градусов мороза.