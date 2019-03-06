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Погода в Москве: В Москве ожидаются небольшой снег, гололедица и около нуля градусов 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Облачная погода, небольшой снег и сильная гололедица ожидаются в среду в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в городе температура составит от минус 1 до плюс 1 градусов, пройдет небольшой снег. Синоптики предупреждают о сильной гололедице. В ночь на четверг ожидается похолодание, температура может опуститься до минус 14 градусов.
Ветер днем северо-западный, 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 6 марта в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 4 — плюс 1 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до 17 градусов мороза.
ТАСС: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Москва
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