Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра продлен в столичном регионе на среду

Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильном ветре в среду, 6 марта 2019 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 6 марта, в столичном регионе облачно, небольшие осадки. Гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура воздуха в Москве минус 1 — плюс 1 градус, по области минус 4 — плюс 1 градус. Днем облачно с прояснениями, небольшой снег. Сильная гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c. Температура воздуха в Москве минус 1 — плюс 1 градус, днем понижение температуры до минус 8 градусов, по области минус 4 — плюс 1 градус, к вечеру понижение температуры до минус 12 градусов.

Также Гидрометцентром объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра на вторник, 5 марта.