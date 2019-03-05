Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра продлен в столичном регионе на среду 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильном ветре в среду, 6 марта 2019 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 6 марта, в столичном регионе облачно, небольшие осадки. Гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура воздуха в Москве минус 1 — плюс 1 градус, по области минус 4 — плюс 1 градус. Днем облачно с прояснениями, небольшой снег. Сильная гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c. Температура воздуха в Москве минус 1 — плюс 1 градус, днем понижение температуры до минус 8 градусов, по области минус 4 — плюс 1 градус, к вечеру понижение температуры до минус 12 градусов.
Также Гидрометцентром объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра на вторник, 5 марта.
По сообщению «Известий», ветер в столице днем южный, юго-западный, 5–10 м/с, местами порывами до 12–17 м/с.
Агентство «Москва»: последние новости
«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра продлен в столичном регионе на субботу «Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра продлен в столичном регионе на среду ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за гололеда и увеличения числа машин
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , газета "Известия" , Москва
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
На Google Earth нашли «подводную лодку Гитлера»
Наука и техника
Украина: как бюллетени победят избирателей
Украина Статьи
Пока вы спали: «таинственная» российская ракета испугала Запад
Общество
Отец открыл тайну Децла
Шоу-бизнес Статьи
Охранники «Пятерочки» накинулись на покупателя из-за просрочки
Происшествия
Беларусь показала беспилотный бомбардировщик
Армия Оружие
Конец клана: Клинтон не будет президентом
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение