Погода в Москве: Столичных водителей призвали пересесть на метро

Автомобилистам следует по возможности отказаться от поездок на личном авто и воспользоваться метрополитеном из-за загруженности дорог в связи с непогодой, говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter.

"В Москве восемь баллов, то снег, то дождь, то ветер, движение плотное и машин, скорее всего, будет еще больше. Свободнее на дорогах станет только после 21:00", — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень опасности из-за сильного ветра на среду, 6 марта.

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами на дорогах образуется гололедица. Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в Москве опустится до -16 градусов, в центре города — до -10, по области — до -19. Днем порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до -3 градусов, по области — до -5.