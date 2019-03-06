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Погода в Москве: Столичных водителей призвали пересесть на метро 

Москва24 + ещё 7 4 часа назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Автомобилистам следует по возможности отказаться от поездок на личном авто и воспользоваться метрополитеном из-за загруженности дорог в связи с непогодой, говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter.
"В Москве восемь баллов, то снег, то дождь, то ветер, движение плотное и машин, скорее всего, будет еще больше. Свободнее на дорогах станет только после 21:00", — говорится в сообщении.
Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень опасности из-за сильного ветра на среду, 6 марта.
По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами на дорогах образуется гололедица. Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха в Москве опустится до -16 градусов, в центре города — до -10, по области — до -19. Днем порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до -3 градусов, по области — до -5.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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