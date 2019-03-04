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Погода в Москве: Москвичей ожидают сильные перепады атмосферного давления 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Сильные перепады атмосферного давления ожидают москвичей на этой неделе, начиная с завтрашнего дня, рассказала РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
"Завтра — 5 марта — атмосферное давление будет очень низким, близко к рекордным значениям — 727 миллиметров ртутного столба. В прошлый раз рекорд был 723 миллиметров ртутного столба. Но низкое давление почти через 30 часов изменится почти на 30 единиц. Будет опасность составлять не само низкое давление. А колебания давления, которые неблагоприятны для метеозависимых людей", — отметила Позднякова.
Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что на этой неделе ожидаются перепады тепла и холода. Так, в ночь на 7 марта в Москву придут почти январские морозы до минус 11 градусов, а уже в субботу днем температура воздуха может прогреться до плюс 7 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Москва
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