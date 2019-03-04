Погода в Москве: Москвичей ожидают сильные перепады атмосферного давления

"Завтра — 5 марта — атмосферное давление будет очень низким, близко к рекордным значениям — 727 миллиметров ртутного столба. В прошлый раз рекорд был 723 миллиметров ртутного столба. Но низкое давление почти через 30 часов изменится почти на 30 единиц. Будет опасность составлять не само низкое давление. А колебания давления, которые неблагоприятны для метеозависимых людей", — отметила Позднякова.

Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что на этой неделе ожидаются перепады тепла и холода. Так, в ночь на 7 марта в Москву придут почти январские морозы до минус 11 градусов, а уже в субботу днем температура воздуха может прогреться до плюс 7 градусов.