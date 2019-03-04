Стало известно, когда в Москве растает снег

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Погода в Москве: В Гидрометцентре сообщили, что снег в Москве в этом году растает раньше обычного 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Снежный покров в Москве этой весной растает раньше обычного, сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции в ТАСС глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
"Климатическая весна обычно приходит в Москву в 20-х числах марта.
Если посмотреть прогноз на ближайшие дни, то мы идем с опережением этого графика. Поэтому это может случиться немного раньше", — сказал он.
Пятого марта в столице ожидается до 3 — 5 градусов тепла, 6 марта от -1 до +1. В ночь с 6 на 7 марта температура опустится до минус 12 — 14 градусов.
В праздничные дни — с 8 по 10 марта — погода в столице будет теплой, ожидается около 8 — 9 градусов тепла, добавил Киктев.
ТАСС: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Дмитрий Киктев , ИТАР-ТАСС , Москва
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