Погода в Москве: синоптики предупредили москвичей о перепадах атмосферного давления

Метеозависимым людям стоит быть к себе внимательными, но, как заверила синоптик.

Марина Макарова. На наступившей неделе жителей Москвы ожидают перепады атмосферного давления. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Гидрометцентра России

«В течение предстоящей недели в столичный регион останется под действием циклона. Наиболее близко мы будем находиться к центру циклона во вторник и в среду, затем мы попадем в промежуточный гребень, где будет расти атмосферное давление и затем тоже некоторое понижение атмосферного давления. Но наиболее значимые изменения произойдут в первой половине недели, но надо сказать, что это не критические изменения атмосферного давления, не нужно на этом сильно акцентироваться», — рассказала синоптик.

Ожидается, что во вторник и среду атмосферное давление в Москве составит 728 миллиметров ртутного столба.

«На 20 миллиметров ртутного столба атмосферное давление будет меняться, начиная со вторника по четверг — это двое суток, это ничего страшного, хотя оно и значительное», — отметила Макарова.

Метеозависимым людям стоит быть к себе внимательными, но, как заверила синоптик, эти колебания не являются критическими.