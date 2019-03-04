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Погода в Москве: синоптики предупредили москвичей о перепадах атмосферного давления 

ТК «Звезда» + ещё 4 52 минуты назад
Фото: JONATHAN FORD, moodboard, Globallookpress
Метеозависимым людям стоит быть к себе внимательными, но, как заверила синоптик.
На наступившей неделе жителей Москвы ожидают перепады атмосферного давления. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В течение предстоящей недели в столичный регион останется под действием циклона. Наиболее близко мы будем находиться к центру циклона во вторник и в среду, затем мы попадем в промежуточный гребень, где будет расти атмосферное давление и затем тоже некоторое понижение атмосферного давления. Но наиболее значимые изменения произойдут в первой половине недели, но надо сказать, что это не критические изменения атмосферного давления, не нужно на этом сильно акцентироваться», — рассказала синоптик.
Ожидается, что во вторник и среду атмосферное давление в Москве составит 728 миллиметров ртутного столба.
«На 20 миллиметров ртутного столба атмосферное давление будет меняться, начиная со вторника по четверг — это двое суток, это ничего страшного, хотя оно и значительное», — отметила Макарова.
Метеозависимым людям стоит быть к себе внимательными, но, как заверила синоптик, эти колебания не являются критическими.
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Погода , Новости Москвы , Марина Макарова , Москва
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