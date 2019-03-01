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Погода в Москве: Москвичей призвали спасаться от снега в общественном транспорте 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Из-за мокрого снега и гололедицы москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информационный центр Транспортного комплекса города.
«Транспортный комплекс просит москвичей отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться городским транспортом, который подготовлен к работе в сложных погодных условиях. Московский метрополитен также готов к увеличению пассажиропотока», — сообщили в центре. Если отказаться от поездки на автомобиле невозможно, водителям стоит соблюдать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее в пятницу, 1 марта, с предупреждением о непогоде выступили в МЧС.
По прогнозам, в субботу, 2 марта, в столичном регионе будет морозно и солнечно, а в воскресенье потеплеет, но снова пойдет снег. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В начале следующей недели температура в городе может подняться до плюс восьми.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Москва
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