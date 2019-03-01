Погода в Москве: В Москве прошел первый весенний снегопад

В первый день календарной весны в Москве пошел сильный снегопад, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ . Ранее синоптики сообщали, что в некоторых районах города возможна метель.

МЧС предупредили, что до конца дня в городе ожидается мокрый снег, переходящий в снег, отложение мокрого снега, метель, сильная гололедица, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Об этом говорится на сайте столичного управления ведомства в разделе оперативной информации.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — предупредили спасатели.

По прогнозам, в субботу, 2 марта, в столичном регионе будет морозно и солнечно, а в воскресенье потеплеет, но снова пойдет снег. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В начале следующей недели температура в городе может подняться до плюс восьми.