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Погода в Москве: В Москве прошел первый весенний снегопад 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В первый день календарной весны в Москве пошел сильный снегопад, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ. Ранее синоптики сообщали, что в некоторых районах города возможна метель.
В МЧС предупредили, что до конца дня в городе ожидается мокрый снег, переходящий в снег, отложение мокрого снега, метель, сильная гололедица, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Об этом говорится на сайте столичного управления ведомства в разделе оперативной информации.
«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — предупредили спасатели.
По прогнозам, в субботу, 2 марта, в столичном регионе будет морозно и солнечно, а в воскресенье потеплеет, но снова пойдет снег. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В начале следующей недели температура в городе может подняться до плюс восьми.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Мослента , Москва
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