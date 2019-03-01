Погода в Москве: Низкое атмосферное давление в Москве 1 марта побило рекорд 1938 года

Низкое атмосферное давление в Москве в ночь на 1 марта побило рекорд 81-летней давности. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"В ночь на 1 марта 2019 года давление составило 723,1 мм рт. ст. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 марта 1938 года, когда давление составило 725 мм", — сказала она.

По данным метеорологов, в выходные в Москве ожидается похолодание до минус 6 — минус 4 градусов днем и минус 10 — минус 12 градусов ночью. К 3 марта давление слегка повысится и составит 733 мм ртутного столба.