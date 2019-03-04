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Погода в Москве: жителей Москвы попросили быть аккуратнее из-за метели и гололеда 

РИА Новости + ещё 35 34 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждает москвичей о необходимости быть аккуратными из-за метели, сильного ветра и гололеда в столице.
"На улице опять снег, гололед, сильный ветер и метель, а на дорогах коммунальная техника. Наши предупреждения актуальны как никогда: будьте аккуратнее, держите дистанцию (на машине), смотрите под ноги (если пешком)", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Ранее Гидрометцентр объявил на вторник, 5 марта, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
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