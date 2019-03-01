Погода в Москве: Москва весне не верит: март начнется с морозов

Начало весны в Москве напомнит январь и ноябрь одновременно. Крепкие морозы будут сменяться периодами теплой слякотной погоды, а солнечные дни — сильными снегопадами. И почти всю ближайшую неделю в городе ожидается низкое и очень низкое атмосферное давление.

Первый день календарной весны ожидается совсем не весенним. 1 марта, в пятницу, Москву заденет циклон, уходящий на восток. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Атмосферный фронт принесет облака, небольшой снег и гололедицу — информация, совсем не лишняя для пешеходов и автомобилистов. Последним, кстати, стоит учитывать не только неблагоприятные метеорологические условия, но и рост трафика накануне 8 марта. Водителям рекомендуется временно пересесть на общественный транспорт или совершать поездки после 21 часа. Кроме того, в Центре организации дорожного движения попросили быть более внимательными за рулем, заранее тормозить и избегать резких маневров.

Тот же циклон прекратит поступление теплого воздуха в город, так что к вечеру заметно похолодает.

Если днем синоптики прогнозируют -1…+1°С, то ночью температура резко упадет до -10…-8°С.

Ветер днем северо-восточный, 4-9 м/с, ночью сменит направление на северное, сохранив скорость. Атмосферный фон, как и полагается при циклоне, низкий — даже очень, всего 730 мм рт. ст.

2 марта, в субботу, город окажется в тыловой части того самого циклона. Снегопады прекратятся, небо прояснится, но в то же время усилятся морозы — будем считать это последней попыткой контратаки зимы перед Масленицей. Температура днем -5…-3°С, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью похолодает до -15…-13°С, а ветер станет юго-западным и ослабнет до 1-6 м/с. Что касается давления, то оно повысится до 741 мм рт. ст.

В воскресенье, 3 марта, очередной теплый атмосферный фронт принесет плотные облака, небольшие снегопады, а столбики термометров поползут вверх: днем и ночью они покажут -4…-2°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Зато качели продемонстрирует атмосферный фон — он снова понизится до 734 мм рт. ст.

В Москве с 1 по 10 марта проводится фестиваль, посвященный Масленице, и этим стоит воспользоваться. Так, на Манежной площади появился настоящий масленичный городок. Детей там научат печь блины по старинным рецептам, а после они смогут поучаствовать в традиционных соревнованиях вроде бега в мешках, сыграть в любимые игры горожан XIX века (кубарь и бабки), и просто понаблюдать за «повседневной жизнью» колоритных обитателей этой площадки — шарманщиков, сбитенщика, ходулистов и других любопытных персонажей.

На Тверской площади поучиться печь блины смогут как юные, так и взрослые гости фестиваля. В расписании местной кулинарной школы — самые оригинальные и вкусные масленичные блины по мотивам русских сказок. Например, кружевные блины для Царевны-Лебедь, блины с полбой по «Сказке о попе и работнике его Балде», блины с медом и халвой совсем как в сказке «Шамаханская царица», а еще — «молодильные блины» с яблоками и даже «Изумрудные» блины по рецепту Белки из «Сказки о царе Салтане». Входят ли в состав еще и орешки — не уточняется.

4 марта, в понедельник, принесенный циклоном теплый влажный морской воздух вернет в Москву оттепельную погоду. Днем синоптики обещают мокрый снег и дождь, температура 0…+2°С, ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Ночью без осадков, похолодает до -9…-7°С, ветер западный, стихнет до 1-6 м/с.

Атмосферный фон необычно низкий, всего 729 мм рт. ст.

Напомним, что каждый первый понедельник месяца вход в Еврейский музей и центр толерантности будет бесплатным. Поход туда — дело выгодное, потому что можно посмотреть не только основную экспозицию, но и временные выставки. А именно: «Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович »; «Анна Франк. Дневники Холокоста» и «Тоска по мировой культуре: библиотека О. Э. Мандельштама».

Во вторник, 5 марта, в столичном регионе продолжит царить влажная и пасмурная погода. Причем, учитывая температуру днем (-1…+1°С), стоит сразу готовиться не только к мокрому снегу, и даже дождю. И все это при южном ветре 4-9 м/с. Ночью осадки перейдут в более «уверенную» фазу обычного снега. Воздух охладится до -4…-2°С, ветер ожидается северо-западный, 3-8 м/с. Давление продолжит пикировать и для этого дня составит 727 мм рт. ст.

6 марта, в среду синоптическая ситуация изменится мало: пасмурно, снег, дождь, гололедица, нужное подчеркнуть. Максимальная температура днем -3…+2°С, ночью -1…-6°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон немного повысится — до 739 мм рт. ст.

В предпраздничный четверг, 7 марта, в столицу наконец-то вернется антициклон. Давление повысится до идеальных 746 мм рт. ст, небо расчистится от облаков, а столбики термометров устремятся вниз. Температура днем -7…-2°С, ночью -14…-9°С, ветер восточный, 3-8 м/с.

День и ранний вечер советуем провести на традиционной масленичной ярмарке на ВДНХ у павильона 57. Посетителям обещают блины из гречневой, пшеничной, овсяной или каштановой муки, с камчатским крабом, фермерской сметаной, уткой и брусничным джемом, французским паштетом или свежими ягодами и взбитыми сливками. А 8 и 9 марта, кстати, на катке «Ракета» пройдет дискотека с участием культовых молодежных музыкантов: Cheese People, «Комсомольск», Guru groove foundation, OLIGARKH, «Обе две», Эрика Лундмоен. Подозреваем, что слышно их будет не только посетителям, купившим билеты на каток, так что после поедания блинов можно еще и потанцевать.

В Международный женский день с запада к столице снова приблизится циклон, который принесет теплый влажный воздух.

Как следствие, в столице будет облачно, пройдут снегопады, местами сильные.

Температура днем -3…+2°С, ночью -5…0°С. Ветер юго-западный, 6-11 м/с — следите, чтобы он не сдул все цветки с букета мимозы! Атмосферный фон низкий, 731 мм рт. ст.