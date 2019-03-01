Погода в Москве: Москвичей предупредили о сильном ветре 2 марта

Первая суббота календарной весны принесет в Москвы сильный ветер, метель и гололедицу. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

В связи с непогодой желтый уровень опасности продлен на 2 марта.

Как отмечают синоптики, ветреная погода вместе с низким уровнем атмосферного давления сохранится в течение всей пятницы. В свою очередь сотрудники ЦОДД рекомендовали москвичам не оставлять свои машины рядом с деревьями и рекламными щитами.

В ночь на 1 марта уровень атмосферного давления достиг 723,1 миллиметра ртутного столба. В итоге был побит рекорд 1938 года.

По прогнозам синоптиков, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции и будет отличаться неустойчивой погодой, чередуя сырые оттепели с преимущественно сухими морозами.