Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Москвичей предупредили о сильном ветре 2 марта 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первая суббота календарной весны принесет в Москвы сильный ветер, метель и гололедицу. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
В связи с непогодой желтый уровень опасности продлен на 2 марта.
Как отмечают синоптики, ветреная погода вместе с низким уровнем атмосферного давления сохранится в течение всей пятницы. В свою очередь сотрудники ЦОДД рекомендовали москвичам не оставлять свои машины рядом с деревьями и рекламными щитами.
В ночь на 1 марта уровень атмосферного давления достиг 723,1 миллиметра ртутного столба. В итоге был побит рекорд 1938 года.
По прогнозам синоптиков, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции и будет отличаться неустойчивой погодой, чередуя сырые оттепели с преимущественно сухими морозами.
Москва24: последние новости
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1938 года Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт МЧС предупредило о снегопаде и гололедице в Подмосковье
Погода , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
Мадуро перенесет офис PDVSA в Москву
Латинская Америка В мире
Лукашенко выдвинул неожиданное предложение по РФ
СНГ В мире
«Был ошарашен»: Агутина обидели в день рождения
Шоу-бизнес Статьи
«Ты че, фраерок?»: физрук пригрозил ученику расправой
Происшествия
В Москве нашелся «самый романтичный дворник»
Новости Москвы
Российские ракеты долетят до США за 15 минут
Оружие Армия
Два российских фрегата «зажали» эсминец США
Армия Войска
Скабееву высмеяли за ошибку в эфире
Общество
Россиян ждут длинные выходные
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение