В Гидрометцентре призвали не ждать ранней весны в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве не стоит ждать ранней весны, так как снежный покров в столице сойдёт лишь в конце марта. Об этом он заявил ТАСС «Температура в Москве в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться. Ранней весны ждать не стоит, потому что плотность снега сейчас около и выше нормы. Сойдёт он только в конце марта — начале апреля», — сказал он. Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщала, что в Москве 2 марта, ожидается до -6 °С.