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В Гидрометцентре призвали не ждать ранней весны в Москве 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: © Агентство городских новостей «Москва»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве не стоит ждать ранней весны, так как снежный покров в столице сойдёт лишь в конце марта.
Об этом он заявил ТАСС.
«Температура в Москве в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться. Ранней весны ждать не стоит, потому что плотность снега сейчас около и выше нормы. Сойдёт он только в конце марта — начале апреля», — сказал он.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщала, что в Москве 2 марта, ожидается до -6 °С.
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Погода , Новости Москвы , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Москва
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