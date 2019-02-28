Погода в Москве: Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Столичным водителям лучше пересесть на общественный транспорт из-за гололеда и большого количества машин. Такой совет дали специалисты Центра организации дорожного движения.

Если поездки все же не избежать, лучше совершить ее после 21:00. По данным ЦОДД, семибалльные заторы на городских улицах возникли уже в 13:30. Ожидается, что в часы пик загруженность трасс ощутимо вырастет.

"Просим быть более внимательными за рулем, заранее тормозить и избегать резких маневров", — добавили в ЦОДД.

Как отмечают синоптики, сейчас в столице один градус тепла, однако к вечеру похолодает до нуля. Это значит, что есть риск возникновения гололеда. Помимо этого, на протяжении всего дня будет идти небольшой снег.

"В таких условиях водители снижают скорость, что сказывается на общем движении в городе", — пояснили специалисты центра, добавив, что уже в настоящее время наблюдается увеличение числа автомобилей в преддверии 8 марта.

В течение всего четверга уровень атмосферного давления в Москве будет близок к рекордно низким значениям. В связи с этим специалисты советуют метеозависимым людям остаться дома.

Ранее жителей столичного региона предупредили о сильном ветре и гололедице. На 1 марта в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем в пятницу ожидается от минус одного до плюс одного градуса, к вечеру подморозит до минус шести.

А вот потепления, по прогнозам метеорологов, стоит ждать на следующей неделе. Плюсовые температуры придут на смену морозам и метелям, которые захватят город в первые выходные весны.