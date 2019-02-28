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Погода в Москве: В Москве потеплеет до плюс восьми 

Мослента + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В начале следующей недели температура в Москве может подняться до плюс восьми градусов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.
«Уже 5 и 6 марта днем уже очень тепло –—плюс 3 — плюс 8, по прогнозу предварительному на 5 марта, плюс 2 — плюс 7 — на 6 марта днем», — уточнил он.
В конце текущей недели температура воздуха ночью может опуститься до минус 16 градусов.
В четверг, 28 февраля, атмосферное давление в столичном регионе сильно опустится и приблизится к рекордным значениям. В первый день весны — 1 марта — ожидается сильная магнитная буря.
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