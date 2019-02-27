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Погода в Москве: После падения давления Москву накроет магнитная буря 

Мослента 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В четверг, 28 февраля, атмосферное давление в столичном регионе сильно опустится и приблизится к рекордным значениям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».
«Атмосферное давление понизится на 20 единиц! В середине дня 28 февраля оно составит около 725 миллиметров ртутного столба. Но до абсолютного минимума атмосферного давления не дотянет», — уточнили синоптики. Климатическая норма для февраля 749 миллиметров ртутного столба.
В первый день весны — 1 марта — ожидается сильная магнитная буря. «Мы считаем, что наиболее сильный магнитный фон будет 1 марта, однако дело в том, что некоторые метеочувствительные люди реагируют на это за сутки и сутки после магнитной бури. Поэтому не исключено, что именно завтра они это почувствуют», — приводит телеканал НТВ слова специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой.
Что касается погоды, то в ближайшие выходные — 2 и 3 марта — ожидается сильное похолодание. По прогнозам, температура в столице опустится до минус 9-14 градусов, пройдут очаговые скоротечные снегопады.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , НТВ , Москва
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