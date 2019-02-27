Погода в Канаде: Сильный ветер «выдавил» замерзшее озеро на берег в Канаде: видео

Явление получило название «ледяное цунами». В результате инцидента местные власти были вынуждены перекрыть движение на некоторых дорогах для безопасности граждан.

«Ледяное цунами» образовалось в Канаде на озере Эри. Как уточняет Travel and Leisure, всего за четверть часа замерзшая в озере вода оказалась «выброшенной» на берег из-за сильного ветра.

В частности, как показано на ролике, опубликованном в Twitter, явление, получившее название «ледяное цунами», оказалось настоящей бедой для местных жителей. Из-за масштабности происшествия местные власти были вынуждены перекрыть движение на ближайших улицах.

По данным ряда СМИ, скорость ветра на этой местности достигает 120 километров в час, что становится причиной обрыва линий электропередач, а также повреждения домов и дерьвьев.

В прошлом году мощь природной стихии попала на видео в другой части света — камеры сняли цунами вблизи берега индонезийского острова Сулавеси.