Погода в Москве: Синоптики рассказали, когда растает снег

"Разрушение снежного покрова в Москве происходит 2 апреля по климату, а сход снежного покрова — на день космонавтики, 12 апреля. Замедленное разрушение снежного покрова начнется после 7 апреля, сход замедлится, и протянется эта вся история до 16-21 апреля. Небольшие островки снега могут пролежать до 25 апреля", — сказал синоптик.

Тишковец отметил, что в этом году весна придет с задержкой на неделю-полторы.

Как ранее сообщило столичное метеобюро, текущий февраль в Москве может войти в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений, прошедший январь вошел в двадцатку с самыми обильными осадкам. Только за полтора месяца наступившего года суточная температура не раз била рекорды. Так, температура воздуха в январе текущего года в Москве оказалась на 2-3 градуса выше многолетних значений, а в середине февраля суточная температура превысила норму на 8-9 градусов.