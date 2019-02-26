В Москву вернутся январские морозы

Погода в Москве: Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные

"В выходные в Москве ударят январские морозы. В субботу минимальная температура минус 9-14 градусов, после полудня минус 5-10. В воскресенье ночами ударят морозы, до -15-20 градусов. Про весну вообще говорить рано", — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что такие температуры в выходные ниже положенной для начала марта климатической нормы на 5-7 градусов.