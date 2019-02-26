В Москву вернутся январские морозы

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Погода в Москве: Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В выходные в Москву придут январские морозы, ночью температура понизится до минус 15-20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные в Москве ударят январские морозы. В субботу минимальная температура минус 9-14 градусов, после полудня минус 5-10. В воскресенье ночами ударят морозы, до -15-20 градусов. Про весну вообще говорить рано", — сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что такие температуры в выходные ниже положенной для начала марта климатической нормы на 5-7 градусов.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости , Москва
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