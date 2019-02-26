В Москву вернутся январские морозы

В выходные в Москву придут январские морозы, ночью температура понизится до минус 15-20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные в Москве ударят январские морозы. В субботу минимальная температура минус 9-14 градусов, после полудня минус 5-10. В воскресенье ночами ударят морозы, до -15-20 градусов. Про весну вообще говорить рано", — сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что такие температуры в выходные ниже положенной для начала марта климатической нормы на 5-7 градусов.