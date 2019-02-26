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Погода в Москве: погода принесет москвичам слабость и мигрени 

Мослента 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Во вторник, 26 февраля, в столичном регионе установится сырая, но теплая погода. Будет облачно, возможны небольшие осадки, сообщается на портале «Метеоновости».
Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля для плюс двух градусов, по области — до плюс четырех.
На фоне пониженного атмосферного давления в воздухе отмечается значительное снижение концентрации кислорода. Это может негативно отразиться на самочувствии метеочувствительных людей: они могут ощутить слабость, а у лиц, страдающих вегетососудистой дистонией, могут наблюдаться мигрени, скачки артериального давления и приступы стенокардии.
По прогнозам синоптиков, первые дни календарной весны в Москве будут морозными: ожидается до минус 12 градусов и метели. Предполагается, что весенняя погода установится только к концу марта.
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