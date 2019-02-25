Погода в Москве: В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 26 февраля

В Гидрометцентре России сообщили, что «жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве на вторник, 26 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — указано в тексте.

Отмечается, что период предупреждения будет действовать 12 часов в период с 09:00 вторника.

Ранее заместитель начальника Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ждать жителям Москвы на текущей неделе.