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Погода в Москве: В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 26 февраля 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Агенство городских новостей «Москва»
В Гидрометцентре России сообщили, что «жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве на вторник, 26 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий.
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — указано в тексте.
Отмечается, что период предупреждения будет действовать 12 часов в период с 09:00 вторника.
Ранее заместитель начальника Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ждать жителям Москвы на текущей неделе.
RT на русском: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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