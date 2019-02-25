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Качество прогнозов погоды может ухудшиться 

Авторадио + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Качество прогнозов погоды может ухудшиться из-за нехватки денег. Об этом предупредил Росгидромет. На недостаточное финансирование в эфире НТВ пожаловался руководитель Росгидромета Максим Яковенко. Он, в частности, сказал, что синоптики не получают от государства средств на обновление материальной базы. Яковенко добавил, что сейчас его структура зависит от зарубежных стран в плане техники.
В советские времена группировка спутников, принадлежащих Гидрометцентру, составляла около 50 аппаратов, сейчас их менее 10. При этом руководитель Росгидромета напомнил, что Советский Союз входил в первую тройку стран мира по качеству и точности прогнозов погоды.
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Погода , Общество , Росгидромет , НТВ
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