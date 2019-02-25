Качество прогнозов погоды может ухудшиться

Качество прогнозов погоды может ухудшиться из-за нехватки денег. Об этом предупредил Росгидромет . На недостаточное финансирование в эфире НТВ пожаловался руководитель Росгидромета Максим Яковенко. Он, в частности, сказал, что синоптики не получают от государства средств на обновление материальной базы. Яковенко добавил, что сейчас его структура зависит от зарубежных стран в плане техники.

В советские времена группировка спутников, принадлежащих Гидрометцентру, составляла около 50 аппаратов, сейчас их менее 10. При этом руководитель Росгидромета напомнил, что Советский Союз входил в первую тройку стран мира по качеству и точности прогнозов погоды.