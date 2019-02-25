Погода в Москве: В Москву в конце недели вернется оттепель

Оттепель вернется в Москву в конце недели, рассказал РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что в середине недели ожидается небольшое похолодание. В среду температура опустится до минусовых значений и составит около минус 5 градусов днем, ночью — до минус 10.