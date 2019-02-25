Оттепель вернется в Москву в конце недели, рассказал РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что в середине недели ожидается небольшое похолодание. В среду температура опустится до минусовых значений и составит около минус 5 градусов днем, ночью — до минус 10.
"В конце недели благодаря очередному атлантическому циклону в столицу вновь вернется оттепель. Температура повысится до положительных значений — плюс 1-3, ночью — нулевые значения. Это выше нормы на 5 градусов", — рассказал синоптик.