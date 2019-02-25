Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москву в конце недели вернется оттепель 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Оттепель вернется в Москву в конце недели, рассказал РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что в середине недели ожидается небольшое похолодание. В среду температура опустится до минусовых значений и составит около минус 5 градусов днем, ночью — до минус 10.
"В конце недели благодаря очередному атлантическому циклону в столицу вновь вернется оттепель. Температура повысится до положительных значений — плюс 1-3, ночью — нулевые значения. Это выше нормы на 5 градусов", — рассказал синоптик.
Последние новости
В России ответили на угрозы Климкина расторгнуть договор по Азову Участница украинского отбора на "Евровидение" хочет сменить гражданство В США мужчина, по ошибке отсидевший 39 лет, получит 21 миллион долларов
Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Внук Карбышева решил засудить Comedy Woman
Общество
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Зеленский задумал провести Олимпиаду в Крыму
Украина В мире
«Руки-базуки» решился на «тяжелейшую операцию»
Шоу-бизнес
Стриптиз в Парке Горького привел к проверке
Новости Москвы
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
«Можете не орать?»: Самбурская сорвалась на зрителях
Шоу-бизнес
Во время «Оскара» случилось ЧП
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение