Погода в Сибири: в Западной Сибири погода бьет вековые рекорды

Вторая декада февраля во многих регионах Западной Сибири побила 50-летние и даже вековые рекорды тепла, хотя первые десять дней были, наоборот, аномально холодными, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

"У нас весь февраль состоит из одних аномалий. Первая декада февраля по Новосибирской области, например, была самой холодной за всю историю наблюдений. Затем в атмосфере сменились процессы, восстановились западные и юго-западные потоки. Пошли новые рекорды, но оттепелей", — сказал собеседник агентства.

Так, по его словам, в отдельные дни оттепели были рекордными за всю более чем вековую историю метеонаблюдений. Так, например, 20 февраля температура по Новосибирской области доходила до +2 градусов, а в Кемеровской области и на Алтае до +6 градусов.

По данным синоптиков, из-за перемещения в сибирские регионы прогретых воздушных масс южных широт по большинству метеостанций на прошлой неделе были перекрыты прежние рекорды максимальной температуры 40-50-летней давности, а по Барнаулу — более чем вековой. Новые рекорды превышают прежние в основном на 1,5-3,5 градусов, а по Междуреченску почти на 6 градусов.

К концу второй декады февраля среднесуточные температуры в Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и республике Алтай достигали минус 1…6 градусов, что характерно для конца марта — начала апреля, отметил Ягудин в своей статье, размещенной на сайте управления. Средняя температура в Новосибирской области во второй декаде месяца составила минус 9…14 градусов, что выше нормы на 5…7 градусов.