Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в понедельник ожидаются потепление до плюс 3 градусов, осадки и сильный ветер 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Облачная и ветреная погода, небольшие осадки и потепление до плюс 3 градусов ожидаются в понедельник в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, будет облачно, местами возможна гололедица. В Подмосковье столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
В ночь на вторник в городе будет от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Также ожидаются небольшие осадки, местами — гололедица. Продолжит дуть сильный ветер с порывами до 15 м/с.
В связи с сильным ветром в понедельник в Московском регионе объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности.
ТАСС: последние новости
Росгидромет: температура воздуха в Москве в марте будет близка к норме Дорожный комплекс Подмосковья переведен на усиленный режим работы из-за снегопада Метель ожидается в Москве 21-22 февраля
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
Данелию ввели в кому
Шоу-бизнес Общество
Голикова рассказала, как в столбик считала пенсии с Путиным
Политика
Угонщика самолета в Дубай задержали
Происшествия Азия
Запашный отреагировал на слова Серебрякова о России
Общество
Мать оскандалившихся сестер сделала заявление
Шоу-бизнес
МИД Швеции вызвал посла России
Политика Армия
Биологи открыли новый способ самоопыления у растений
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение