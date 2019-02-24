Погода в Москве: ЦОДД призвал московских водителей «поберечь себя для весны»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о прогнозируемых в понедельник ветре, снеге и гололеде и призвал быть аккуратнее на дороге в непогоду, а также "поберечь себя для весны".

"Завтра в Москве обещают сильный ветер, снег, гололёд и вот это все. Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Все как обычно. Поберегите себя для весны", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее синоптики Гидрометцентра объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 25 февраля, из-за сильного ветра.

Днем в понедельник в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. В Москве температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, по области — от минус 2 до плюс 3. Ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.