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Погода в Москве: ЦОДД призвал московских водителей «поберечь себя для весны» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о прогнозируемых в понедельник ветре, снеге и гололеде и призвал быть аккуратнее на дороге в непогоду, а также "поберечь себя для весны".
"Завтра в Москве обещают сильный ветер, снег, гололёд и вот это все. Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Все как обычно. Поберегите себя для весны", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее синоптики Гидрометцентра объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 25 февраля, из-за сильного ветра.
Днем в понедельник в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. В Москве температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, по области — от минус 2 до плюс 3. Ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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