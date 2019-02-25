Названы сроки прихода весны в Москву

Погода в Москве: В Гидрометцентре рассказали, когда придет весна

В начале этой недели влияние на погоду в большей части центральной России будет оказывать арктический воздух, а устойчивого потепления и наступления весны можно ожидать не ранее второй половины марта, об этом РГ рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев

По словам синоптика, пока сохраняется сильно переменчивый характер погоды.

При этом ранее в Гидрометцентре рассказали, что мартовская погода в большей части территории России будет в пределах климатической нормы, которая подразумевает морозы и снегопады.

Также синоптики сообщили, что в Москве наступление климатической весны ожидается ближе к 27 марта, когда среднесуточная температура будет выше нуля.